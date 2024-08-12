Американский форвард «ястребов» вел борьбу с соперником у борта и оказался на льду. Больше на льду он не появлялся.

ХК «Авангард» рискует потерять второго лидера команды в это межсезонье. Сегодня вечером в ходе контрольного матча против минского «Динамо» (2:1) травмировался американский нападающий «ястребов» Рид Буше.

За три с половиной минуты до завершения первого периода Буше вступил в силовую борьбу у борта с нападающим соперника Ильей Усовым. Игроки столкнулись, и Буше оказался на льду. Он самостоятельно поднялся и докатился до скамейки запасных, однако после этого эпизода больше не появлялся на льду. Вместо него в первом звене «ястребов» вышел Игорь Мартынов.

Ранее серьезную травму получил нападающий «Авангарда», партнер Буше по ударному звену Владимир Ткачев. У него разрыв ахиллова сухожилия. Хоккеист может пропустить до полугода.