Мужчина вместе с подельником убили предпринимательницу, ее беременную дочь и сына.

В Оренбурге суд вынес приговор двум мужчинам – жителям Омской и Новосибирской областей. Их признали виновными в преступлении 30-летней давности. Мужчины убили двух человек с особой жестокостью, среди которых была беременная женщина, а также купили и использовали поддельные паспорта.

Преступление произошло в сентябре 1994 года. Подсудимые договорились обокрасть предпринимательницу из Оренбурга.

Злоумышленники проникли в квартиру предпринимательницы, где находилась она, ее беременная 19-летняя дочь и 10-летний сын. Они убили их, а затем похитили имущество более чем на 15 млн рублей.

Злоумышленники скрылись с места происшествия и купили поддельные паспорта. В 2023 году их задержали. Суд приговорил одного из подсудимых к 9 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а второго – к 9 годам 3 месяцам в колонии строгого режима.