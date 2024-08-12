Омск-Информ
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·Происшествия

Женщину подозревают по части 4 статьи 228 УК РФ.

Омская полиция объявила в розыск 37-летнюю Марию Отт. Женщина подозревается в незаконном производстве, сбыте или пересылке компонентов наркотиков (статья 228.4 УК РФ).

Подозреваемая перестала приходить к следователю, а дома ее нет. На вид омичке 35–40 лет, ее рост составляет 165 см. У женщины худощавое телосложение, темно-русые вьющиеся волосы средней длины и светлые глаза.

В полиции отмечают, что она может представляться чужим именем. Если у вас есть информация, которая поможет разыскать подозреваемую, позвоните в УМВД по телефонам 102, 79-33-02 или 8-913-609-75-19.

·Происшествия

Женщину подозревают по части 4 статьи 228 УК РФ.

Омская полиция объявила в розыск 37-летнюю Марию Отт. Женщина подозревается в незаконном производстве, сбыте или пересылке компонентов наркотиков (статья 228.4 УК РФ).

Подозреваемая перестала приходить к следователю, а дома ее нет. На вид омичке 35–40 лет, ее рост составляет 165 см. У женщины худощавое телосложение, темно-русые вьющиеся волосы средней длины и светлые глаза.

В полиции отмечают, что она может представляться чужим именем. Если у вас есть информация, которая поможет разыскать подозреваемую, позвоните в УМВД по телефонам 102, 79-33-02 или 8-913-609-75-19.