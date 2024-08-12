Ребенок пропал сегодня, ее искали около двух часов.

Сегодня, 12 августа, омская полиция объявила о пропаже 8-летней девочки. Ребенок вышел из дома, который находится на бульваре Зеленом, и пропала. Это произошло в 16:00.

Сообщалось, что ребенку требуется помощь. Полицейские проверяли ближайшую территорию и места, куда она могла пойти.

Через пару часов – в 18:15 – девочку сумели найти. Она жива, в отношении нее не совершалось противоправных действий.