Ребенок пропал несколько часов назад, сейчас ее ищет полиция.

Омские полицейские объявили в розыск 8-летнюю Маргариту Кузнецову. Девочка пропала сегодня, 12 августа, несколько часов назад.

Около 16:00 она ушла из дома, расположенного по адресу бульвар Зеленый, 8. Она была одета в серые джинсы и черную футболку с принтом. Она нуждается в помощи.

Сейчас полиция проверяет территорию поблизости и места, куда девочка могла пойти. Если у вас есть информация о Маргарите, позвоните в полицию по телефонам 79-31-02 или 102.