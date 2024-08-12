Силовики заподозрили горожанина в причинении смерти сожительнице.
Вечером 7 августа приехавшие по вызову в село Соляное Черлакского района врачи скорой помощи обнаружили тело 50-летней жительницы села.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего омича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей по неосторожности»). В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен возлюбленный сельчанки. Силовики считают, что после распития спиртного в ходе ссоры он сильно избил свою сожительницу. После чего та скончалась.
– Накануне трагедии пара выпивала. Сельчанин за что-то обиделся на свою сожительницу и поколотил ее. Как все происходило, он ничего не помнит, – пояснили в омском Следкоме.
После избиения подозреваемый вызвал скорую, а врачи сообщили о преступлении в правоохранительные органы. Сельчанин заключен под стражу. Проводятся следственные действия.