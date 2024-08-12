Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Омском районе.
Сегодня около 12:30 на трассе Омск – Черлак случилось ДТП. Как сообщили в ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля Nissan в районе 53-го км не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с 17-летним парнем на мопеде «Альфа». Подросток пострадал и попал в больницу.
По предварительным данным, водитель легковушки был пьян, а у парня, который управлял мопедом, нет водительских прав. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Омском районе.
Сегодня около 12:30 на трассе Омск – Черлак случилось ДТП. Как сообщили в ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля Nissan в районе 53-го км не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с 17-летним парнем на мопеде «Альфа». Подросток пострадал и попал в больницу.
По предварительным данным, водитель легковушки был пьян, а у парня, который управлял мопедом, нет водительских прав. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.