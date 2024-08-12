Автор лучшего регионального бизнес-проекта получит от «Сбера» 100 тыс. рублей на реализацию идеи и шанс выиграть главный приз в 1 млн рублей.

В первой половине сентября в регионе начнется реализация федерального грантового проекта «Мама – предприниматель». Программу поддержки женщин, планирующих начать свое дело, ежегодно проводит центр «Мой бизнес». В этом году в качестве банка-партнера к программе присоединится Омское отделение Сбербанка.

С 9 по 12 сентября участницы на базе центра «Мой бизнес» научатся реализовывать бизнес-идею от замысла и разработки гипотезы до составления дорожной карты развития и упаковки готового проекта. Консультировать их будет как бизнес-тренер, так и опытные предприниматели, а 13 сентября представят свои проекты экспертной комиссии. Автор лучшего регионального проекта получит 100 тыс. рублей на реализацию и шанс получить главный приз в 1 млн рублей.

– Мы рады присоединиться к федеральному проекту «Мама-предприниматель» в качестве банка-партнера. В Омской области невероятное количество талантливых и амбициозных женщин, для которых грантовый проект станет возможностью начать свой бизнес и получить поддержку на всех этапах его развития. Уверена, что «Мама-предприниматель» даст отличный старт новым проектам и поможет развить потенциал малого бизнеса в нашем регионе, – прокомментировала старт проекта управляющий Омским отделением Сбера Наталья Коренева.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта «Мама-предприниматель».

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: Сбер. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

ПАО «Сбербанк». ИНН 7707083893. Реклама.