Магнитосфера успокоится только на несколько часов с 15:00 до 18:00.

Сегодня в Омске снова наблюдается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится до 15:00. Буря почти достигнет уровня G2 (средняя буря).

В 18:00 буря начнется снова. Она будет такого же уровня G1 (слабая буря) и продлится до конца дня.

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. В этот период также можно наблюдать полярные сияния.