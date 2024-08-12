На 83-м году ушел из жизни Асламбек Аслаханов.
Вчера, 11 августа, на 83-м году ушел из жизни бывший сенатор от Омской области, чемпион мира по самбо Асламбек Аслаханов.
– Не стало нашей легенды. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта, – высказался президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Асламбек Аслаханов работал советником президента России по проблемам Северо-Кавказского региона (2004–2008), генерал-майором милиции МВД СССР, доктором юридических наук, профессором, государственным советником Российской Федерации 1-го класса, заслуженным мастером спорта России по самбо.
Аслаханов представлял Омскую область в Совете Федерации с 2008-го по 2012 год. Известен своими нетривиальными высказываниями. В частности, общественный деятель выступал против спортивных гастарбайтеров.