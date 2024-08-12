Горожане не смогли вовремя вылететь в Сочи, Москву и Екатеринбург.

Сегодня, 12 августа, в омском аэропорту снова произошли задержки рейсов. С опозданием на несколько часов вылетели самолеты «Уральских авиалиний» в Сочи и Москву. Задержались также утренние рейсы, Red Wings в Екатеринбург, S7 Airlines в Москву, «Аэрофлота» в Москву и Сочи.

Рейс авиакомпании «Икар» в Сочи, который должен был вылететь в 9:05, отправится только в 13:30. Отметим, что этот борт еще находится в пути из Сочи в Омск. Остальные рейсы также задержались из-за позднего прибытия самолетов в аэропорт.