В понедельник температура воздуха продолжит повышаться.

Облачно с прояснениями и до +21 градуса ожидается в Омске в понедельник, 12 августа. Жаркая погода возвращается в регион – в последующие дни температура воздуха вырастет почти до тридцати градусов.

Дождей в первый день рабочей недели не прогнозируется. Будет дуть слабый южный ветер, атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Во вторник и среду в Омске будет до +25…+27 градусов.