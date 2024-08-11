Воспитанник омского хоккея Евгений Орлов рассказал истории о работе в «Авангарде» специалистов из Суоми.

Нападающий «Омских крыльев» Евгений Орлов, много лет игравший в системе «Авангарда», рассказал о финских тренерах «ястребов» Раймо Сумманене и Петри Матикайнене. По словам игрока, оба специалиста были отличными мотиваторами и умело использовали в работе необычные приемы.

Однажды в ходе игры против хабаровского «Амура», когда счет после двух периодов был 2:2, Сумманен потребовал дать ему велотренажер.

– Он снимает пиджак, бросает его на пол, садится и начинает крутить педали – минуты три-четыре в бешеном темпе. В раздевалке тишина, только слышно, как работает тренажер. Потом останавливается весь мокрый от пота, выливает бутылку воды на себя, поднимает пиджак и выходит из раздевалки, хлопая дверью. Мы сидим, молчим. Что это было? Заходит через несколько минут помощник Сумманена Василий Тихонов и говорит: «Вот так нам всем надо отработать третий период». И мы выигрываем. На эмоциях, пошли и дожали дальневосточников, – сказал Орлов в интервью изданию «Омск Здесь».

У Матикайнена была другая фишка, связанная с велотренажерами.

– Он выставлял перед игрой велотренажеры возле скамейки и грозил, если кто не будет отдаваться игре полностью, то будет крутить педали в форме при трибунах, где родные и друзья, – вспоминает Орлов. – Разумеется, все пахали.

Раймо Сумманен работал в «Авангарде» в сезонах 2010/2011 и 2011/2012, а также вернулся в 2015-м. Он едва не привел «ястребов» к победе в Кубке Гагарина в 2012 году. Петри Матикайнен тренировал «Авангард» в сезоне 2012/2013.