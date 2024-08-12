Регулярные занятия плаванием укрепляют мышцы, сжигают подкожный жир, повышают иммунитет, способствуют выработке гормонов счастья.

Врач-эпидемиолог областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елизавета Панькова рассказала о пользе регулярных занятий плаванием.

Физическая активность – это ключевой фактор поддержания здоровья и благополучия человека. Она оказывает положительное влияние на все системы организма, укрепляет иммунитет, улучшает настроение и общее качество жизни. Регулярная физическая активность помогает снизить риск развития многих заболеваний, таких как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

– Я, как врач-эпидемиолог, каждый день сталкиваюсь с большим потоком информации и значительную часть своего времени провожу на работе, сидя за компьютером. Важной задачей было найти такой вид физической активности, который приносил бы удовольствие, снимал психоэмоциональное напряжение и позволил бы регулярно поддерживать организм в тонусе. Для меня наиболее эффективным и универсальным видом физической нагрузки является плавание. Занимаюсь плаванием регулярно и выделила для себя ряд положительных эффектов от данного вида физической активности, – поделилась Елизавета Панькова.

Итак. Плавание помогает укрепить мышцы спины и корпуса. Это способствует улучшению осанки и снижению болей в спине. Независимо от выбранного стиля плавания при систематических тренировках происходит постоянная проработка всех групп мышц, тем самым мышечная система укрепляется и создаются условия для гармоничного развития тела.

Роль плавания в профилактике сердечно-сосудистой системы носит исключительно положительный характер. Постоянное давление воды позволяет существенно облегчить отток крови к сердцу, улучшить не только периферическое кровообращение, но и в головном мозге.

Процесс плавания активизирует кровообращение и насыщение клеток кислородом. В результате улучшается обмен веществ и усиленно сжигается подкожный жир. При движении в воде человек находится в состоянии «полуневесомости», пловцу необходимо постоянно преодолевать сопротивление воды, что требует дополнительных усилий, это позволяет совершать движения интенсивнее, чем на суше, причем без риска для суставов.

На иммунную систему плавание также оказывает позитивное воздействие, так как в результате регулярных тренировок организм постепенно закаливается, становится более сильным и выносливым, увеличивается сопротивляемость инфекционным и простудным заболеваниям.

Регулярные занятия плаванием способствуют улучшению качества сна. Мой сон стал более глубоким и спокойным, утром я чувствую прилив сил и бодрости. Хороший сон – это основа продуктивности и хорошего самочувствия, что особенно важно для работающих людей.

Немаловажный эффект плавания состоит в том, что оно оказывает расслабляющее действие на нервную систему, способствуя снижению уровня стресса и утомляемости. Вода помогает обрести зону комфорта, а ритмичные движения в бассейне способствуют выработке эндорфинов – гормонов счастья.

Систематические занятия спортом – это всегда про дисциплину. Соблюдение режима регулярности занятий помогает мне управлять своим временем и энергией, рационально подходить к своему расписанию дня не только в рабочее время, но и в обычной жизни. Такой подход позволят снизить стресс и тревожность повседневной жизни.

Плавание – это не только увлекательное времяпровождение, но и эффективный способ справляться с негативными последствиями сидячего образа жизни. Вода обладает уникальными свойствами, которые позволяют одновременно развивать тело и расслаблять разум, создавая идеальные условия для восстановления и оздоровления. Ощущение легкости и свободы в воде делает плавание особенным: оно подходит людям всех возрастов и уровней подготовленности. Независимо от того, являетесь ли вы опытным пловцом или только начинаете знакомство с этим увлекательным спортом, плавание способствует улучшению физической формы, укреплению мышц и психоэмоционального состояния.