В регионе активно строят жилье, социальные и коммерческие объекты.

Омскстат подготовил аналитические выкладки ко Дню строителя, который отмечается сегодня, 11 августа. По данным ведомства, на сегодняшний день в строительной отрасти региона трудятся около 24 тыс. человек.

– Среднемесячная заработная плата работников за январь – май составила более 64 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 17 %, – сообщает Омскстат.

За прошлый год в регионе построили 743 тыс. кв. м жилья, в первом полугодии 2024-го сдали уже 441 тысячу «квадратов», что свидетельствует о значительном росте показателей. Из значимых объектов текущего года статистики отметили главный корпус ОмГУ и ряд спортивных сооружений.

В прошлом году, помимо жилья, сдали три общеобразовательные школы, три детских сада, три амбулаторно-поликлинические организации, спортзал и плавательный бассейн на Московке. Из важных коммерческих объектов в Омске были построены две гостиницы (Cosmos и «50/60»), апарт-отель «Маршал», а также первая очередь логистического парка «Солнечный».