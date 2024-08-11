Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка прошла медосвидетельствование, которое показало в ее организме более 0,5 мг/л алкоголя.

Сотрудники Госавтоинспекции ночью остановили на улице Бударина в центре Омска автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находилась 15-летняя девочка. Полицейские заподозрили, что школьница находится в состоянии опьянения, и вызвали на место ее мать.

– Освидетельствование, проведенное в присутствии матери подростка, подтвердило алкогольное опьянение у девочки: показания алкотектора составили 0,579 мг/л, – сообщили в ГИБДД.

Информацию о юной любительнице пьяной езды передали инспекторам по делам несовершеннолетних для дальнейшей работы с семьей. Машину увезли на специализированную стоянку. О выписанном штрафе за езду в состоянии опьянения не сообщается. Обычно в таких случаях штрафуют родителей.

·Происшествия

Девочка прошла медосвидетельствование, которое показало в ее организме более 0,5 мг/л алкоголя.

Сотрудники Госавтоинспекции ночью остановили на улице Бударина в центре Омска автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находилась 15-летняя девочка. Полицейские заподозрили, что школьница находится в состоянии опьянения, и вызвали на место ее мать.

– Освидетельствование, проведенное в присутствии матери подростка, подтвердило алкогольное опьянение у девочки: показания алкотектора составили 0,579 мг/л, – сообщили в ГИБДД.

Информацию о юной любительнице пьяной езды передали инспекторам по делам несовершеннолетних для дальнейшей работы с семьей. Машину увезли на специализированную стоянку. О выписанном штрафе за езду в состоянии опьянения не сообщается. Обычно в таких случаях штрафуют родителей.