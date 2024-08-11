Ребенок катался на велосипеде по улице в одном из сел Москаленского района.

Вечером в субботу, 10 августа, в селе Ильичевка Москаленского района произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент произошел около 20 часов на улице Центральной.

По предварительным данным, 28-летний водитель мопеда в районе дома № 77 допустил наезд на 8-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Ребенок с полученными травмами был доставлен в больницу.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.