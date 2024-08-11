Омск-Информ
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·Общество

Днем в регионе ожидается до +21 градуса.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС обнародовали прогноз погоды на воскресенье, 11 августа. По данным специалистов, тепло постепенно возвращается в Омскую область.

Так, ночью в регионе до +6…+11 градусов, днем до +16…+21 градусов. При этом существенных осадков не ожидается.

Начало рабочей недели ознаменуется возвращением летнего тепла. Так, в понедельник, 12 августа, воздух прогреется до +23 градусов.

·Общество

Днем в регионе ожидается до +21 градуса.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС обнародовали прогноз погоды на воскресенье, 11 августа. По данным специалистов, тепло постепенно возвращается в Омскую область.

Так, ночью в регионе до +6…+11 градусов, днем до +16…+21 градусов. При этом существенных осадков не ожидается.

Начало рабочей недели ознаменуется возвращением летнего тепла. Так, в понедельник, 12 августа, воздух прогреется до +23 градусов.