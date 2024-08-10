Две машины отвезли на штрафстоянку.

Сегодня, 10 августа, омские полицейские провели очередной рейд по выявлению автолюбителей, паркующихся в неположенных местах.

Инспекторы проверили отрезок Тарской улицы между Рабиновича и Третьяковской. Это участок рядом с Крестовоздвиженским собором. Оказалось, что находившиеся возле него машины были припаркованы с нарушением закона: четыре стояли на тротуаре, еще одна — в неположенном месте.

Владельцев авто оштрафовали, а две машины даже увезли на штрафстоянку.

Инспекторы призвали уважать других участников дорожного движения и напомнили о необходимости соблюдения правил парковки во избежание штрафов и эвакуации транспортных средств.