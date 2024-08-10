Омск-Информ
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·Образование

Юлия Буякова возглавляла одну из исилькульских школ. 

В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесена бывший директор Городнищенской основной общеобразовательной школы в Исилькуле 34-летняя Юлия Буякова. На сайте «Госслужба» указано, что она входила в Совет Исилькульского городского поселения и была депутатом.

27 июня этого года Буякову уволили за нарушение федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Других подробностей не сообщается.

·Образование

Юлия Буякова возглавляла одну из исилькульских школ. 

В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесена бывший директор Городнищенской основной общеобразовательной школы в Исилькуле 34-летняя Юлия Буякова. На сайте «Госслужба» указано, что она входила в Совет Исилькульского городского поселения и была депутатом.

27 июня этого года Буякову уволили за нарушение федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Других подробностей не сообщается.