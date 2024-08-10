Средних учебных заведений остро не хватает Амурскому и Привокзальному поселкам.

В департаменте образования обозначили самые переполненные школы Омска. На первом месте оказалась школа № 96 на 21-й Амурской. 1 сентября за парты там сядут 2558 школьников. Население Амурского поселка активно растет из-за жилого строительства. А вот с учебными заведениями негусто.

Вторая по заполненности – школа № 142 на улице Кирова в Привокзальном поселке. Там новый учебный год начнется для 2 053 человек. Третья школа № 55 – 1 942 ученика, а четвертая – школа № 53 с 1 802 учениками. Обе школы находятся на улице Мельничной.

ТОП-5 замыкает школа № 7 на бульваре Архитекторов с количеством детей в 1 683 человека.

Вышеперечисленные учреждения сигнализируют о дефиците мест для обучения в Амурском и Привокзальном поселках, Старом Кировске и 12-м микрорайоне.