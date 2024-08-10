Жертвами мошенников стали четыре жителя Омска.

Омские полицейские и прокуратура предупреждают об атаках мошенников. Омичи потеряли крупные суммы.

Так, 7 августа 70-летней омичке позвонил якобы сотрудник «федеральной службы казначейства». Далее позвонила другая лжефинансистка, которая убедила пенсионерку в том, что у нее похитил персональные данные злоумышленник, который отправил накопления на счет экстремиста.

Потом омичку «развели» по классической схеме: попросили перевести деньги на «безопасный счет». Действуя по инструкциям мошенников, потерпевшая приобрела новый мобильный телефон, установила на него стороннее приложение и произвела несколько операций по переводу более 4,2 млн рублей на «безопасный счет».

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в целях установления лиц, совершивших преступление.

Кроме того, «сотрудники банка» звонили еще двум омичам. 44-летняя жительница Центрального округа лишилась таким образом 1 млн рублей. Жертвой аналогичной «разводки» стала 69-летняя преподаватель колледжа. Женщина перевела злоумышленникам около 500 тысяч рублей.

Произошел и более изощренный случай мошенничества. 75-летней жительнице Ленинского округа позвонил якобы представитель сотового оператора и сообщил, что у той заканчивается срок действия сим-карты. Он предложил продлить договор дистанционно. Пенсионерка согласилась и продиктовала собеседнику все пришедшие смс-коды на телефон. Помимо этого, мошенники убедили омичку взять два займа. Всего старушка лишилась 573 тыс. рублей.

Правоохранители призвали омичей не вести разговоры по финансовым вопросам, кем бы ни представлялись собеседники по телефону или даже видеосвязи. Как только собеседники предлагают оформить кредит, перевести деньги на безопасные или резервные счета – это мошенники! Без лишних разговоров необходимо прекращать беседу.