Омск-Информ
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·Общество

Предприниматель Михаил Попов собирается возвести дома в 14 этажей.

Стала известна судьба территории бывших складов Минобороны РФ на проспекте Маркса, возле остановки «Дом печати». Эти земли принадлежат  застройщику Михаилу Попову, который возводил квартал на Пригородной.

Предприниматель намерен строить высотки.

– Если бы разрешили строить высотки, то, конечно, занялся бы этим, но у меня там разрешение на 14 этажей, – цитирует Попова Om1.ru.

При этом предприниматель не обозначил сроки начала работ. Отметим, что Михаил Попов постепенно выкупил весь участок на месте бывших складов Минобороны. Часть территории приобрел у военных, остальные земли выкупил у «ЗСЖБ № 6» Юрия Гуринова.

·Общество

Предприниматель Михаил Попов собирается возвести дома в 14 этажей.

Стала известна судьба территории бывших складов Минобороны РФ на проспекте Маркса, возле остановки «Дом печати». Эти земли принадлежат  застройщику Михаилу Попову, который возводил квартал на Пригородной.

Предприниматель намерен строить высотки.

– Если бы разрешили строить высотки, то, конечно, занялся бы этим, но у меня там разрешение на 14 этажей, – цитирует Попова Om1.ru.

При этом предприниматель не обозначил сроки начала работ. Отметим, что Михаил Попов постепенно выкупил весь участок на месте бывших складов Минобороны. Часть территории приобрел у военных, остальные земли выкупил у «ЗСЖБ № 6» Юрия Гуринова.