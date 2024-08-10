Согласно исследованию, для покупки самого необходимого для учебы омичам нужно потратить более 13 тысяч. Расходы растут каждый год.

За последний год расходы на сборы детей в школу в городах-миллионниках выросли в среднем на 10 %. Чтобы купить детям самое необходимое для учебы, родителям нередко приходится брать кредиты, выяснил сервис по поиску работы Superjob. Исследование проводилось в крупных городах страны, включая Омск. В нем принимали участие родители школьников и первоклассников этого года.

Так, стандартный набор – школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия и рюкзак обойдется жителям Омска в 13,2 тыс. рублей. За год стоимость набора выросла на 6 %. Всего пять лет назад то же самое можно было приобрети почти в два раз дешевле – за 7700 рублей. С тех пор цены растут каждый год.

– Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9 % российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу, – говорится в исследовании.

Напомним, что в этом году омские первоклассники получат в подарок от властей рюкзаки с набором всего необходимого для учебы. Докупать ничего не придется. Это позволит сократить расходы семей для сбора детей в школу.