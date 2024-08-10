Умерить аппетит при похудении можно с помощью вкусной рыбы. Это и необходимые калории, и польза.

Худеющим людям полезно включить в свой рацион семгу. В 100 граммах этой рыбы содержится больше 100 % суточной потребности в хроме. Также в ней много селена, отметила врач Екатерина Бурляева. Это крайне важно для контроля над аппетитом.

– Есть много исследований, которые показывают, что хром способен контролировать аппетит. В семге также содержится большое количество селена, нормализующего работу щитовидной железы и участвующего в синтезе тестостерона, который в том числе способствует снижению массы тела, – цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

При этом важно помнить, что семга сама по себе содержит немало калорий. Популярный перекус в виде тоста из цельнозернового хлеба с авокадо и семгой – для некоторых людей это четверть суточной нормы калорий. Так что лучше съедать один-два тонких ломтика в день и сочетать рыбу с овощами.