Омск-Информ
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·Общество

На понижение температуры воздуха влияет поступление холодного воздуха с севера региона.

Постепенное повышение температуры воздуха в Омской области ожидается с 12 августа, сообщает телеграм-канал MeteoOmsk. До этого погодные условия в регионе будут формироваться в поле повышенного атмосферного давления.

– Холодная воздушная масса, которая постепенно будет поступать с севера в наш регион, вызовет понижение температуры воздуха. 10 и 11 августа преобладающая температура воздуха ночью +6…+11°, днем +16…+21°, – говорится в сообщении.

В субботу, 10 августа, будет облачно, дневная температура составит +19 градусов. Будет дуть северный ветер. Атмосферное давление – 744 мм рт. ст.

·Общество

На понижение температуры воздуха влияет поступление холодного воздуха с севера региона.

Постепенное повышение температуры воздуха в Омской области ожидается с 12 августа, сообщает телеграм-канал MeteoOmsk. До этого погодные условия в регионе будут формироваться в поле повышенного атмосферного давления.

– Холодная воздушная масса, которая постепенно будет поступать с севера в наш регион, вызовет понижение температуры воздуха. 10 и 11 августа преобладающая температура воздуха ночью +6…+11°, днем +16…+21°, – говорится в сообщении.

В субботу, 10 августа, будет облачно, дневная температура составит +19 градусов. Будет дуть северный ветер. Атмосферное давление – 744 мм рт. ст.