Омск-Информ
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·Общество

Особое внимание ведомство уделит тому, как дровами снабжают социальные категории граждан.

Прокуратура Омской области начала проверку после жалоб омичей в соцсетях. Ведомство оценит меры, которые принимает региональная власть, для обеспечения населения дровами. А также как регулируются цены на топливо.

Также ведомство проанализирует целевое расходование бюджетных средств и насколько оперативно отделы лесничества предоставляют участки для заготовки древесины.

– Особое внимание прокуроры уделят вопросам снабжения дровами отдельных социальных категорий граждан: ветеранов, инвалидов, семей участников специальной военной операции и других, – рассказали в региональной прокуратуре.

По результатам проверки ведомство примет соответствующие меры.

·Общество

Особое внимание ведомство уделит тому, как дровами снабжают социальные категории граждан.

Прокуратура Омской области начала проверку после жалоб омичей в соцсетях. Ведомство оценит меры, которые принимает региональная власть, для обеспечения населения дровами. А также как регулируются цены на топливо.

Также ведомство проанализирует целевое расходование бюджетных средств и насколько оперативно отделы лесничества предоставляют участки для заготовки древесины.

– Особое внимание прокуроры уделят вопросам снабжения дровами отдельных социальных категорий граждан: ветеранов, инвалидов, семей участников специальной военной операции и других, – рассказали в региональной прокуратуре.

По результатам проверки ведомство примет соответствующие меры.