Четырех пассажиров автомобиля отвезли в больницу.

Сегодня в 07:45 стало известно об аварии в Тарском районе Омской области. По версии полиции, автомобиль «Дэу» протаранил автобус ПАЗ, после чего врезался в дорожный знак.

В полиции отмечают, что автобус был пустым, без пассажиров. Пострадали пассажиры легкового автомобиля с нерадивым 30-летним водителем: 29 лет, 31 года, 30 лет и 43 лет. Мужчины были доставлены в больницу. Сотрудники ведомства узнали и другие обстоятельства аварии.

– Водитель легкового автомобиля не имеет права управления транспортными средствами и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили показания алкотектора – 0,655 мг/л, – сообщают полицейские.

Нетрезвому водителю выдали протокол об административном правонарушении, обязав выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишив прав садиться за руль от полутора до двух лет.