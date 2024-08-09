Омск-Информ
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·Происшествия

Ее разыскивали по всей России за нападение с ножом на сожителя.
Вчера росгвардейцы задержали 46-летнюю омичку, которая находилась в федеральном розыске. Ее подозревают в том, что она ранила ножом сожителя. Нарушительницу передали полицейским.
Как сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны выехали на срабатывание тревожной сигнализации в госучреждении в Центральном округе, где и нашли беглянку. Женщина обратилась в госучреждение, чтобы восстановить потерянный паспорт.
·Происшествия

Ее разыскивали по всей России за нападение с ножом на сожителя.
Вчера росгвардейцы задержали 46-летнюю омичку, которая находилась в федеральном розыске. Ее подозревают в том, что она ранила ножом сожителя. Нарушительницу передали полицейским.
Как сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны выехали на срабатывание тревожной сигнализации в госучреждении в Центральном округе, где и нашли беглянку. Женщина обратилась в госучреждение, чтобы восстановить потерянный паспорт.