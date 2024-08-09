Омск-Информ
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·Происшествия

Борт следовал в московский аэропорт Домодедово, но был вынужден сделать остановку на полпути.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший сегодня утром по маршруту Омск – Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Казани. По данным портала «СуперОмск», причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. У него резко снизилось давление.

На борту лайнера находился врач. Он попытался помочь человеку, но предпринятые меры не позволили улучшить ситуацию, и самолет пришлось сажать в Казани. Там пассажира уже ждала бригада скорой помощи.

·Происшествия

Борт следовал в московский аэропорт Домодедово, но был вынужден сделать остановку на полпути.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший сегодня утром по маршруту Омск – Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Казани. По данным портала «СуперОмск», причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. У него резко снизилось давление.

На борту лайнера находился врач. Он попытался помочь человеку, но предпринятые меры не позволили улучшить ситуацию, и самолет пришлось сажать в Казани. Там пассажира уже ждала бригада скорой помощи.