Дизайн предсезонной формы был создан вместе с юными болельщиками «ястребов» из гематологического отделения Областной детской клинической больницы.

ХК «Авангард» представил дизайн новой предсезонной формы. Его создавали вместе с юными болельщиками «ястребов», пациентами гематологического отделения Областной детской клинической больницы.

– Более 15 лет «Авангард» поддерживает пациентов ОДКБ, проводит различные акции в их поддержку, игроки и руководство постоянно навещают ребят в больнице, – заявили в клубе. – В этом году именно дети стали авторами уникальных принтов, использованных в дизайне нашей предсезонной формы, вся концепция которой посвящена теме донорства костного мозга.

Базовым цветом новой формы стал оранжевый. Это цвет детства, радости, торжества жизни, энергии и созидания. Еще оранжевая лента – символ лейкемии, заболевания, с которым мужественно борются юные пациенты ОДКБ.

Также были внесены изменения в логотип «Авангарда», он приобрел более мягкие черты. Фамилии и номера игроков выполнены в «мультяшной» манере. На воротнике игровых свитеров с внутренней стороны вышит девиз благотворительной кампании «Авангарда» – «Всегда рядом». А над номерами располагается ее логотип – стилизованное сердце.

Новая форма будет впервые представлена 12 августа в Минске во время предсезонного матча с местным «Динамо». Также «ястребы» сыграют в ней на Fonbet Кубка Блинова, который пройдет в Омске с 20 по 25 августа

Предсезонные джерси будут реализованы с благотворительного аукциона, а вырученные средства направят в помощь юным болельщикам «Авангарда» из ОДКБ.