Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Сегодня, 9 августа, около полуночи случился пожар в селе Вольное Полтавского района Омской области. На момент прибытия спасателей горела кровля веранды, пристроенной к частному дому.

В процессе тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении погибшим.

Как уточнили в МЧС по Омской области, открытое горение устранили за 22 минуты. На месте происшествия от МЧС России работали семь человек личного состава, три единицы спецтехники.

·Происшествия

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Сегодня, 9 августа, около полуночи случился пожар в селе Вольное Полтавского района Омской области. На момент прибытия спасателей горела кровля веранды, пристроенной к частному дому.

В процессе тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении погибшим.

Как уточнили в МЧС по Омской области, открытое горение устранили за 22 минуты. На месте происшествия от МЧС России работали семь человек личного состава, три единицы спецтехники.