Супруга хоккеиста занималась преподаванием русского языка. И теперь он читает «Анну Каренину» в оригинале.

Новобранец «Авангарда» защитник Даррен Диц рассказал о знакомстве со своей женой. Это произошло в Астане, когда легионер выступал за местный «Барыс». Диц был капитаном этой команды.

Фишкой этнического канадца, имеющего спортивное гражданство Казахстана, является отличное знание русского языка. Оказалось, что этому его научила будущая супруга.

– Я тогда играл за «Барыс», жил в Астане. Шел по улице, увидел объявление о том, что репетитор преподает русский язык. Я подумал, что мне это нужно. Записался на курсы, начал заниматься с девушкой. И вот так четыре года учился, – рассказал Диц в интервью «Матч ТВ». – Она на меня особо не смотрела. Я даже не чувствовал уверенности, что можно будет «подкатить». У нас были чисто рабочие отношения. Но в какой-то момент я решился. Понял: самое плохое, что может быть, – она просто скажет «нет». И вот теперь у нас семья.

Благодаря знакомству с будущей женой Диц отлично выручил русский язык и теперь читает в оригинале Толстого и Достоевского.

– Я читал в оригинале «Анну Каренину», это Лев Толстой. Сейчас дочитываю Достоевского «Игрок». И в очереди у меня «Идиот». Читаю, когда идет сезон, и у нас много перелетов. Всегда беру с собой классику или слушаю аудиокнигу, – отметил хоккеист.

В родной Канаде новобранец «ястребов» не был с 2020 года. Вся его жизнь теперь здесь.

– Моя жизнь здесь. Супруга – казашка, наши дети родились в России. Последнее время мы проводили летний отпуск в Москве. Дети совсем маленькие. Сложно с ними путешествовать. Мы просто дома отдыхаем, – признался спортсмен.

Даррен Диц еще не сыграл ни одного матча за «Авангард», но его уже узнают на улицах. По словам легионера, Омск ему нравится за размеренную жизнь и отсутствие пробок.