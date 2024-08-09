Мужчины пострадали, а на одного из них составили сразу четыре протокола.

Около полуночи сотрудники ДПС попытались остановить на улице Богдана Хмельницкого мотоцикл Kawasaki, на котором ехали двое мужчин. Однако водитель в ответ на требование полицейских попытался скрыться. Уходя от погони, он нарушал правила дорожного движения, чем создавал аварийно-опасные ситуации. На улице Маргелова он не справился с управлением и упал. Обоим омичам понадобилась медицинская помощь.

Оказалось, что у 29-летнего водителя мотоцикла нет водительских прав. Кроме того, в феврале его уже ловили за рулем.

На мужчину составили протоколы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления); ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке); ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора); ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).