Неспокойной магнитосфера будет все выходные.

Под конец недели в Омске снова ожидается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется сегодня около 21:00, к завтрашнему утру достигнет уровня G2 (средняя буря) и приблизится к G3 (сильная буря).

К 15:00 воскресенья буря утихнет, но в 21:00 начнется новая. Она будет такого же уровня G2 (средняя буря) и продлится до 15:00.

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. В этот период также можно наблюдать полярные сияния.