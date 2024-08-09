Переубедить его выписывать штраф можно несколькими простыми способами.

Адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько привел несколько способов, которые могут помочь водителю переубедить инспектора ГИБДД выписывать штраф. Эти простые лайфхаки помогут сохранить время и деньги.

Во-первых, к инспектору нужно обращаться только на «вы». Во-вторых, не стоит усердствовать с видеосъемкой. Разговор с сотрудником ГИБДД лучше снимать, получив на это согласие. Если инспектор действует в рамках закона, они не будет бояться съемки. В-третьих, если водитель уверен в своей правоте, нужно сказать: «Давайте оформлять протокол». Эта фраза – своеобразный сигнал инспектору, что водитель не боится оформить нарушение по всем правилам.

– Инспектор осознает, что если вы не откажетесь от медосвидетельствования, то ему придется ехать вместе с вами в больницу. Если по результатам экспертизы водитель окажется трезв, то несколько часов будет потрачено им впустую. Кроме того, существует ряд нарушений, за которые инспектор имеет право разве что пожурить и при этом не назначать наказания, — цитирует юриста Радько издание «Газета.RU».

Также он рекомендует в спорной ситуации загуглить статью ПДД в интернете. Это поможет избежать ошибок при оформлении нарушения, если оно имело место.