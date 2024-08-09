Омск-Информ
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·Общество

Осадков в последний рабочий день недели не ожидается, но одеться стоит теплее.

Пасмурная погода и до +19 градусов ожидается в Омске в пятницу, 9 августа. Лето постепенно уходит: на смену жарким дням идут умеренно прохладные. Осадков пока не ожидается, но это, похоже, временно.

На протяжении дня будут дуть ветра северных направлений, так что, выходя на улицу, стоит прихватить легкую куртку либо кофту. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., влажность днем будет падать, а к вечеру расти.

·Общество

Осадков в последний рабочий день недели не ожидается, но одеться стоит теплее.

Пасмурная погода и до +19 градусов ожидается в Омске в пятницу, 9 августа. Лето постепенно уходит: на смену жарким дням идут умеренно прохладные. Осадков пока не ожидается, но это, похоже, временно.

На протяжении дня будут дуть ветра северных направлений, так что, выходя на улицу, стоит прихватить легкую куртку либо кофту. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., влажность днем будет падать, а к вечеру расти.