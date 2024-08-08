Масштабный ремонт труб идет на улице Иркутской.

В Центральном округе Омска меняют крупный участок тепловых сетей. Он расположен на улице Иркутской, и его протяженность составляет 692 метра. Там меняют старые трубы на новые, их диаметр составляет 700 миллиметров. Затем рабочие укладывают теплоизоляцию, устанавливают запорную арматуру и ремонтируют тепловые камеры.

По словам заместителя технического директора по ремонту СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС» Павла Бирюкова, уже выполнена прокладка трубопровода под улицей Куйбышева с полным перекрытием проезжей части (на этом участке в июне закрывали движение транспорта – прим. ред.), заменили трубопровод и сделали теплоизоляцию, сообщает Ом1.

– Срок окончания работ по плану – 15 сентября, но мы выполняем их с небольшим опережением графика, – объяснил Павел Бирюков.

По состоянию на 7 августа, рабочие уже смонтировали 230 метров трубопровода. Когда работы завершатся, компания восстановит дороги, тротуары и газоны.