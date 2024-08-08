Горожан взволновал мутный «ручей» у берега реки в Кировском округе.

Сегодня, 8 августа, в одном из омских пабликов появилась жалоба от горожан на загрязнение Иртыша выбросами. По словам автора поста, в районе Кировского порта он увидел в воде солярку.

В комментариях между омичами разгорелось обсуждение. Одна сторона настаивала на том, что нефтепродукты появляются, когда теплоходы делают маневр у причала.

Другая сторона утверждала, что вредное вещество в реке – не солярка, а креозот, который используют как пропитку для шпал. И что источник «ручья» находится под самим мостом и никак не связан с теплоходами.