Омск-Информ
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·Происшествия

Выбросы зафиксировали в Кировском, Ленинском и Октябрьском.
Вчера, 7 августа в Омске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 1,4 раза в Кировском округе и в 1,6 раза – в Ленинском. В Октябрьском округе выявили 1,1 ПДК формальдегида.
Отметим, что сероводород омичи вдыхали также 5 и 6 августа. Формальдегидом горожане дышали 3 августа.
·Происшествия

Выбросы зафиксировали в Кировском, Ленинском и Октябрьском.
Вчера, 7 августа в Омске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 1,4 раза в Кировском округе и в 1,6 раза – в Ленинском. В Октябрьском округе выявили 1,1 ПДК формальдегида.
Отметим, что сероводород омичи вдыхали также 5 и 6 августа. Формальдегидом горожане дышали 3 августа.