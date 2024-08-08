Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина не успела выйти, а водитель уже нажал на газ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку возбудить уголовное дело об оказании небезопасных транспортных услуг в Омске. Причиной стало происшествие, в результате которого пострадала 70-летняя пенсионерка, ветеран труда.
В минувший вторник, 6 августа, на 3-м Разъезде женщина выходила из автобуса № 72. Водитель не убедился в полной высадке пассажиров и начал движение. Пенсионерка упала и потеряла сознание. Ее госпитализировали. Медики диагностировали у омички перелом руки.
Отметим, что Бастрыкин также поручил Осадчуку представить доклад о ходе и результатах расследования.
·Происшествия

Женщина не успела выйти, а водитель уже нажал на газ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку возбудить уголовное дело об оказании небезопасных транспортных услуг в Омске. Причиной стало происшествие, в результате которого пострадала 70-летняя пенсионерка, ветеран труда.
В минувший вторник, 6 августа, на 3-м Разъезде женщина выходила из автобуса № 72. Водитель не убедился в полной высадке пассажиров и начал движение. Пенсионерка упала и потеряла сознание. Ее госпитализировали. Медики диагностировали у омички перелом руки.
Отметим, что Бастрыкин также поручил Осадчуку представить доклад о ходе и результатах расследования.