Новая техника для лесхозов будет приобретена на федеральные деньги в рамках реализации в регионе национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Мероприятия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 2024 году обсудили участники заседания президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов региона и города Омска при председателе Законодательного собрания Омской области. Сложившуюся ситуацию изложил в своем докладе начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский. Он напомнил, что пожароопасный сезон в этом году в регионе был открыт с 15 апреля. С того времени на территории области обнаружено и ликвидировано 29 лесных пожаров (2023 год – 435 шт.). Общая площадь, пройденная огнем, составила 337,62 га (2023 год – 9911,48 га). При этом 96,6 % лесных пожаров ликвидировано практически незамедлительно в первые сутки.

Большую роль в своевременном обнаружении очагов возгорания сыграла авиация. Главным управлением специализированным автономным учреждениям Омской области – лесхозам еще в декабре 2023 года доведены государственные задания по охране и защите лесов с финансированием этих мероприятий. В результате своевременно были заключены госконтракты на авиационное патрулирование лесов и на оказание услуг по доставке работников парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) к очагам возгорания.

– В текущем году во исполнение распоряжения правительства РФ на базе Подгородного лесхоза создано авиаотделение со штатной численностью 15 работников ПДПС, которые выполняют работы по тушению лесных пожаров в зоне авиационной охраны лесов, – сообщил Колодинский.

По его данным, в целях обновления и оснащения лесхозов лесопожарной техникой и оборудованием в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» с 2019 года для лесхозов приобретено 113 единиц лесопожарной техники. К привычным снегоболотоходам, квадроциклам, внедорожникам, бульдозерам, колесным тракторам и прицепным пожарным цистернам в прошлом году добавилось пять беспилотных летальных аппаратов. С 2024 года Главное управление участвует в реализации регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», и в его рамках до конца года планируется закупить еще 14 единиц БПЛА. Они помогут осуществлять мониторинг, но профилактическую наземную работу не отменят.

– В прошлом году у нас количество выявленных термических точек доходило до 9 тыс., а в этом году – всего 400. И это не только потому, что возникновению возгораний препятствовала дождливая погода. Значительную роль в нормализации ситуации сыграла и большая работа по опашке лесов и пожароопасных объектов, проведенная по настоянию главы региона. На эти цели каждому муниципальному району было выделено по миллиону рублей. Мы как депутаты будем настаивать на продолжении этой практики, – сообщил председатель омского Законодательного собрания Александр Артемов.

Он добавил, что обновление противопожарной техники лесхозов происходит за счет средств федерального и регионального бюджетов.