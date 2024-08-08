Начальство отказывалось платить, ссылаясь на отсутствие соответствующего рапорта.

Полицейский из Русско-Полянского района подал иск к МВД, чтобы добиться компенсации за сверхурочную работу. Мужчина выиграл дело.

Как сообщили в пресс-службе суда, с декабря 2021 года мужчина проходил службу в ОМВД района. В 2023 году он отработал сверх нормы 41 день, но не получил за это денег даже после соответствующего письменного рапорта при увольнении.

Представитель ОМВД района пытался доказать, что никакого рапорта не было, но не смог. Суд установил нарушения трудовых прав полицейского и обязал работодателя выплатить ему 85 392 рублей. В эту сумму входят проценты за задержку выплаты и расходы на оплату юридической помощи.

Решение суда пока не вступило в законную силу.