Омск-Информ
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·Авто

Ограничительных знаков там пока нет, но их собираются установить.
Омские чиновники решили ввести запрет остановки и стоянки на нескольких участках дорог, чтобы уменьшить заторы. Как сообщили в мэрии, в ближайшее время там установят соответствующие знаки.
Адреса запретов на остановку и стоянку:
  • Красноярский тракт, 51;
  • проспект Королева, 20;
  • улица 22-го Декабря, 89;
  • Красный Путь, 163;
  • улица Мельничная, 145;
  • улица Торговая, 23;
  • улица Челюскинцев, 97;
  • участок от Тюкалинской развязки до остановки «Парк Победы» (в направлении центра);
  • улица Лукашевича в районе остановки «ХК «Авангард».
Адреса запретов на стоянку:
  • улица 60 лет Победы, 14;
  • улица Конева, 85.
Автомобили нарушителей будут увозить на эвакуаторе. Водителям также грозит штраф 1 500 рублей.
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·Авто

Ограничительных знаков там пока нет, но их собираются установить.
Омские чиновники решили ввести запрет остановки и стоянки на нескольких участках дорог, чтобы уменьшить заторы. Как сообщили в мэрии, в ближайшее время там установят соответствующие знаки.
Адреса запретов на остановку и стоянку:
  • Красноярский тракт, 51;
  • проспект Королева, 20;
  • улица 22-го Декабря, 89;
  • Красный Путь, 163;
  • улица Мельничная, 145;
  • улица Торговая, 23;
  • улица Челюскинцев, 97;
  • участок от Тюкалинской развязки до остановки «Парк Победы» (в направлении центра);
  • улица Лукашевича в районе остановки «ХК «Авангард».
Адреса запретов на стоянку:
  • улица 60 лет Победы, 14;
  • улица Конева, 85.
Автомобили нарушителей будут увозить на эвакуаторе. Водителям также грозит штраф 1 500 рублей.
1364