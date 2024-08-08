Фотографии женщин с питомцами многих умиляют.

По данным дейтинг-сервиса Mamba, 50 % женщин обращают внимание на мужчин с котами. Среди мужчин 48 % признались, что им нравятся женщины, у которых есть кот. Только у 6 % россиян наличие такого питомца вызывает негативные эмоции.

Еще 31 % мужчин признались, что фотографии женщин с котами их умиляют и их сразу хочется лайкнуть. Еще 39 % отметили, что смотрят в первую очередь на внешность девушки. А 10 % мужчин видит в фото с котиком сигнал, что женщина страдает от одиночества.

Среди женщин 37 % оценивают мужчин не по коту, а по внешности. Однако около 33 % девушек парни с котами на фотографиях кажутся милыми. Еще 25 %, видя такой снимок, делают вывод, что перед ними добрый и эмпатичный человек.