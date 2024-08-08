Гуманный подход будет применяться только к безнадзорным одомашненным животным – собакам и кошкам. Представителей дикой фауны по-прежнему будут убивать.

Проблемные вопросы обращения с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, обсудили участники заседания президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов региона и городского округа г. Омска при председателе Законодательного собрания Омской области.

Расширенную информацию по теме представил начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. Он пояснил, что в настоящее время в регионе действует порядок осуществления обращения с животными без владельцев, предусматривающий использование метода ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. При этом агрессивных животных в приютах оставляют навсегда. В настоящее время на пожизненное содержание помещено порядка 200 собак, но это число будет расти. По данным мониторинга, проводимого органами местного самоуправления, популяция животных без владельцев на территории составляет почти 21 тыс. голов, и какая-то часть из них в любой момент может стать агрессивной.

Столкнувшись с аналогичной проблемой, ряд субъектов РФ своими законодательными актами установили порядки по обращению с животными без владельцев, предусматривающие умерщвление (эвтаназию) невостребованных или проявляющих немотивированную агрессивность животных в пунктах временного содержания. Это вызвало бурю негодований среди представителей зоозащитных организаций. Они, в частности, направили иск в суд с требованием отменить действие закона Республики Бурятия, допускающего эвтаназию агрессивных животных, и Верховный суд Бурятии частично – до решения Конституционного суда РФ – его удовлетворил.

Участники совещания в омском Заксобрании согласились с тем, что на «законодательные грабли» лучше не наступать. Они рекомендовали заранее отказаться от местного законодательного акта по эвтаназии агрессивных собак. При этом в частном порядке отдельные главы муниципальных районов области высказали недоумение по поводу того, что агрессивных собак умерщвлять нельзя, а, допустим, медведя – можно.

– Все мы слышали о случаях, когда бездомные собаки нападали людей, загрызали детей. Мы в Омской области подходили к решению проблемы, и это решение было связано с эвтаназией агрессивных животных. Однако в связи с решением Верховного суда от такого подхода пришлось отказаться. Остается единственный метод – пожизненное содержание агрессивных животных в специальных приютах. Количество приютов нужно увеличивать, и в идеале они должны быть в каждом муниципальном районе региона. Однако бюджетных средств на это не хватает, и если стоит выбор между строительством приюта для животных и, допустим, детским садом, то районные власти, естественно, предпочтут детсад. Но проблему все равно надо решать. Мы делали предложение частным предпринимателями, но они пока не проявили особого интереса. Будем искать подходы, – поставил точку в дискуссии председатель омского Заксобрания Александр Артемов.

Добавим, что сейчас в областной бюджет заложенные расходы на содержание бездомных животных составляют 63 млн рублей в год. В связи с тем, что количество агрессивных собак, помещенных на пожизненное содержание, будет только расти, этих средств явно недостаточно.