Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Открытие состоялось в день празднования 100-летия со дня образования Исилькульского района.
В минувшую субботу, 3 августа, глава Исилькульского района Юрий Бахтин и президент Фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев открыли в Исилькуле памятник писателю Михаилу Шангину. Монумент установили в сквере около Дворца культуры. Как сообщает газета «Знамя», в открытии также принимала участие дочь писателя Нина Будникова.
Напомним, создали памятник скульптор Виктор Костенко, дизайнер Дмитрий Сперанский и художник Ольга Макарова.
·Культура/Афиша

Открытие состоялось в день празднования 100-летия со дня образования Исилькульского района.
В минувшую субботу, 3 августа, глава Исилькульского района Юрий Бахтин и президент Фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев открыли в Исилькуле памятник писателю Михаилу Шангину. Монумент установили в сквере около Дворца культуры. Как сообщает газета «Знамя», в открытии также принимала участие дочь писателя Нина Будникова.
Напомним, создали памятник скульптор Виктор Костенко, дизайнер Дмитрий Сперанский и художник Ольга Макарова.