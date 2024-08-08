Омск-Информ
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Животные устроили хаотичные перемещения.

Сегодня, 8 августа, омичи начали делиться друг с другом видео танцующих белок. Необычные перемещения животных на дереве удивили и позабавили подписчиков пабликов и Телеграм-каналов.

Однако неизвестно, где конкретно животные устраивали танцы. Похожими роликами делятся жители Новосибирска и Кемерова.

Животные устроили хаотичные перемещения.

Сегодня, 8 августа, омичи начали делиться друг с другом видео танцующих белок. Необычные перемещения животных на дереве удивили и позабавили подписчиков пабликов и Телеграм-каналов.

Однако неизвестно, где конкретно животные устраивали танцы. Похожими роликами делятся жители Новосибирска и Кемерова.