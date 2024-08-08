Омск-Информ
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·Общество

Дневная температура воздуха немного охладится.

Похоже, лето в Омской области начинает ослаблять свои позиции. В четверг, 8 августа, температура воздуха начнет медленно снижаться.

Так, в ночные часы ожидается до +10…+15 градусов, а днем +19…+24 градуса. Есть вероятность небольшого дождя и образования туманов.

В пятницу, 9 августа, характер погоды не изменится.

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·Общество

Дневная температура воздуха немного охладится.

Похоже, лето в Омской области начинает ослаблять свои позиции. В четверг, 8 августа, температура воздуха начнет медленно снижаться.

Так, в ночные часы ожидается до +10…+15 градусов, а днем +19…+24 градуса. Есть вероятность небольшого дождя и образования туманов.

В пятницу, 9 августа, характер погоды не изменится.

1393