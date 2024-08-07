На предприятие завели несколько административных дел из-за проблем с выбросами.

Специалисты экологического надзора омского Минприроды провели внеплановую выездную проверку. Сотрудники ведомства заподозрили ООО «СтройТраст» в нарушении законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

В протоколе испытаний промышленных выбросов выше нормы не нашли. Однако во время режима неблагоприятных метеоусловий компания не принимала мер для уменьшения выбросов.

Также предприятие не учло все источники выбросов, установка очистки газа не имеет разработанного и утвержденного паспорта, программы техобслуживания и техосмотра, руководства по эксплуатации. Кроме того, за ведение паспорта не назначили ответственное лицо.

По результатам проверки на ООО «СтройТраст» завели несколько административных дел. Предприятие оштрафовали на 120 тыс рублей.